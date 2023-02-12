21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.
Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко показала кадри з нової ефектної фотосесії на вулицях Нью-Йорка. Модель обрала для зйомки зухвалий образ, одягнувши коротеньку чорну спідницю з колготами, шкіряну куртку та рукавиці, а найцікавішою деталлю вбрання став топ у формі рожевих квіточок. Образ Соня доповнила масивним кольє та сонцезахисними окулярами.
Онучка Ротару не стала заморочуватися з підписом до фото, залишивши просто пару емодзі: "🖤⚡️".
Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами:
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"Ти чудово виглядаєш! ❤️ 🔥😎";
"Просто шикарна 😍🔥";
"Яка гарна😍😍😍 Найкраща онучка для бабусі".
Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і сама Софія Михайлівна Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.