Цього разу ведуча зізналася, що тривожно почувається після кількох складних днів.

Популярна ведуча продовжує розповідати в Інстаграм про ситуацію в країні, ділиться успіхами свого фонду допомоги постраждалим жінкам від агресії Росії, а також не забуває періодично показувати особисті кадри.

«Дуже хочеться закритися в нірку, і прокинутися тільки від новин, що бункерний зал * зіщулився. Але треба працювати, щоб зберегтися в пам'яті цієї бажаної події!» - поділилася Єфросиніна своїми думками цих вихідних.

На цей раз у соціальній мережі шанувальники також вирішили поділитися своїми переживаннями та думками:

«Ну, це фантастика🔥; Я з вами❤️ дочекаємося цієї жаданої події! Як влучно сказано 😍 хах; Яка сукня;

Маша, як ви гарнішали з роками!; Розкішне плаття🔥; дякую, що пишете правду про свій стан, тому що я вже думала, що одна така».

Також Марія Єфросиніна вийшла в інстаграм-сторіс, щоб відреагувати на чергові ракетні обстріли Росії, це росіянам зовсім не сподобалося.

Сторінку української телеведучої Маші Єфросініної у мережі Instagram знову відправили до тіньового бану через висвітлення правди про війну в Україні. Про це знаменитість розповіла у своїх Сториз і поділилася своїми емоціями після того, що сталося.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.