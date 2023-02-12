Популярная ведущая продолжает рассказывать в Инстаграм о ситуации в стране, делится успехами своего фонда помощи пострадавшим женщинам от агрессии рф, а также не забывает периодически показывать личные кадры.
«Очень хочется закрыться в норку, и проснуться только от новостей, что бункерная зал*па съежилась. Но надо работать, чтобы сохраниться в памяти этого желанного события!» - поделилась Ефросинина своими мыслями на этих выходных.
В этот раз в социальной сети поклонники также решили поделиться своими переживаниями и мыслями:
«Ну это фантастика🔥; Я с вами❤️ дождемся этого вожделенного события!!!; Как метко сказано😍 хах; Какое платье;
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Маша, как вы похорошели с годами!; Роскошное платье🔥; спасибо, что пишете правду о своем состоянии, потому что я уже думала, что одна такая».
Также Мария Ефросинина вышла в инстаграм-сторис, чтобы отреагировать на очередные ракетные обстрелы россии, это россиянам совсем не понравилось.
Страницу украинской телеведущей Маши Ефросининой в сети Instagram снова отправили в теневой бан из-за освещения правды о войне в Украине. Об этом знаменитость рассказала в своих Сториз и поделилась своими эмоциями после произошедшего.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.