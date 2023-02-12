Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко - відома західна актриса, яка народилася в українському Бердянську, який зараз перебуває під окупацією. Зірка відразу після повномасштабного вторгнення виступила з антивоєнною заявою, підтримавши Україну. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де цього разу розповіла про трагедію у родині.

"Спочивай зі світом, дорога тітка Еллочка… #RIP", - написала Куриленко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я дуже шкодую про вашу втрату, Ольга, посилаю вам стільки кохання!";

"Мої глибокі співчуття вам та вашій родині";

"Жаль про вашу втрату. Молитви за вашу родину. Вічна пам'ять!".

А до цього Куриленко розповіла про смерть своєї подруги.

"Спочивай зі світом, моє дороге кохання. Слів не вистачить, щоб описати те, що я відчуваю. Ти була найсильнішою жінкою, яку я знаю. Воїн. Найкрасивіша. Найусмішніша. Величезне серце. Як же мені пощастило, що я знала тебе, і ти була в моєму житті. Дякую, що ти є. Що була прекрасним другом. Я люблю тебе і любитиму все життя. Прощавай, моє дороге кохання", - написала в публікації Ольга і поділилася фотографіями.

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