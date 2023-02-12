Актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, рассказала об еще одной утрате, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса, которая родилась в украинском Бердянске, который на текущий момент находится под оккупацией. Звезда сразу же после полномасштабного вторжения выступила с антивоенным заявлением, поддержав Украину. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о трагедии в семье.

"Покойся с миром, дорогая тетя Эллочка… #RIP", - написала Куриленко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я очень сожалею о вашей утрате, Ольга, посылаю вам столько любви!";

"Мои глубочайшие соболезнования вам и вашей семье";

"Сожалею о вашей потере. Молитвы за вашу семью. Вечная память!".

А до этого Куриленко рассказала о смерти своей подруги.

"Покойся с миром, моя дорогая любовь. Слов не хватит, чтобы описать то, что я чувствую. Ты была самой сильной женщиной, которую я знаю. Воин. Самая красивая. Самая улыбчивая. Огромное сердце. Как же мне повезло, что я знала тебя, и ты была в моей жизни. Спасибо, что ты есть. Что была прекрасным другом. Я люблю тебя и буду любить всю жизнь. Прощай, моя дорогая любовь", - написала в публикации Ольга и поделилась фотографиями.

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