56-річна артистка України Ольга Сумська щодня намагається ділитися різними кадрами у мережі, обговорює ситуацію в країні та не забуває про особисті фото. На цей раз Ольга торкнулася теми, яка багатьох схвилювала.

«Туреччина, Сирія...Ці очі...Три доби під завалами пролежала дитина...Важко уявити, як вижило це маля...Десяти тисяч загиблих за кілька хвилин...Глибокі співчуття;

Це один із найбільш смертоносних землетрусів у сучасній історії, що утворився розлом глибиною 30 метрів. Він розділив оливковий сад площею 35 гектарів у центрі села Тепехан району Хатай Алтинозю» – ділиться думками Ольга.

У мережі почали коментувати побачене:

«Боже, помилуй нас… Співчуття сім'ям загиблих; Божа корівка! Ангелятко, нехай буде в тебе щасливе життя ....; Сонечко, яке воно гарне... Дай бог йому здоров'я і щоб рідна матуся була жива;

Не там землетрус, Господи поділили так усю Росію від нас; На ці очі неможливо дивитися без сліз».

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.