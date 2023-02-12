56-летняя артистка Украины Ольга Сумская каждый день старается делиться различными кадрами в сети, обсуждает ситуацию в стране и не забывает о личных фото. В этот раз Ольга затронула тему, которая многих взволновала.

«Турция,Сирия...Эти глазки ...Три суток под завалами пролежал ребенок...Трудно представить,как выжил этот малыш...Десяти тысяч погибших за несколько минут...Глубокие соболезнования;

Это одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, образовавшееся разлом глубиной 30 метров. Он разделил оливковый сад площадью 35 гектаров в центре села Тепехан района Хатай Алтынозю» - делится мыслями Ольга.

В сети принялись комментировать увиденное:

«Боже, помилуй нас… Соболезнование семьям погибших; Божья коровка! Ангелочек, пусть будет у тебя счастливая жизнь….; Солнышко, какое оно хорошенькое... Дай бог ему здоровье и чтобы родная мамочка была жива;

Не там землетрясение, Господи раздели так всю Россию от нас; На эти глазки невозможно смотреть без слез».

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.