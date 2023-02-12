Співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва) розповіла про своє здоров'я після падіння в оркестрову яму.

Як пише Politeka.net , Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка стала успішною артисткою завдяки своєму хіту "Охорона - Скасування". А нещодавно Яна впала в оркестрову яму під час виступу та зламала ребро. Тепер зірка вирішила розповісти про своє здоров'я, поділившись новою публікацією у своєму інстаграмі.

"Пройшло півтора місяці з часу мого польоту, я відновлююся добре. Дуже дякую всім, хто хвилювався і подбав. Це ще раз дало мені зрозуміти, що таке українська душа!"

Чесно кажучи, ця пауза у творчості далася мені важчою, ніж саме відновлення! Адже я звикла випускати по треку на місяць, це для мене комфортний темп. А тут…

Але народ, я в житті так не висипалася, як колись лежала в Тернопільській лікарні! І здається, справді набралося сил!", - написала Яна у публікації.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, Вікторію Булітко, Тараса Цимбалюка та інших зірок, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дует дійсно буде неймовірним!";

"Яно, я хочу почути тебе в дуеті з Пивоваровим. Думаю, це буде круто";

"Вчора почула шматочок цієї пісні на ефірі і скажу чесно, у мене були мурахи по шкірі, вона дуже хороша".

Нагадаємо, Jerry Heil відчула наслідки руйнівного землетрусу.

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