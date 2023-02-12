Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая стала успешной артисткой благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". А недавно Яна упала в оркестровую яму во время выступления и сломала ребро. Теперь звезда решила рассказать о своем здоровье, поделившись новой публикацией в своем Инстаграм.
"Прошло полтора месяца со времени моего полета, я восстанавливаюсь хорошо. Большое спасибо всем, кто волновался и позаботился. Это еще раз дало мне понять, что такое украинская душа!
Честно говоря, эта пауза в творчестве далась мне тяжелее, чем само восстановление! Я ведь привыкла выпускать по треку в месяц, это для меня комфортный темп. А здесь…
Но народ, я в жизни так не высыпалась, как когда лежала в Тернопольской больнице! И кажется, действительно набралось сил!", - написала Яна в публикации.
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Фанаты, включая Лесю Никитюк, Викторию Булитко, Тараса Цымбалюка и других звезд, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Дуэт действительно будет невероятным!";
"Яна, я хочу услышать тебя в дуэте с Пивоваровым. Думаю, это будет круто";
"Вчера услышала кусочек этой песни на эфире и скажу честно у меня были муравьи по коже, она очень хорошая".
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