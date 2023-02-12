Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка, яка стала переможницею "Євробачення" з піснею "1944". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Джамала поїхала до Європи, де одна з перших почала виступати на концертах та збирати гроші на підтримку України. Зірка при цьому виконувала одну пісню, з якою перемогла на конкурсі. Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка вирішила побалакати з фанатами.

"Запитайте мене щось", - написала Джамала у сторіс.

"Пам'ятаю, що у вашої мами завтра День народження. Хочеться завтра побачити якісь дитячі фото із нею", - написала фанатка.

Джамала у відповідь поділилася старою фотографією, де можна побачити всю родину, включаючи її прабабуся, яку примусово переселили за радянських часів до Середньої Азії.

"Чому ви така нереальна?" - запитав ще один фанат.

"Ой, як ви буваєте один раз на все життя. Це ви у мене нереальні. Найкращі у світі мої", - написала Джамала і поділилася селфі з фанатами, де показала себе.

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