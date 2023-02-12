Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей "Евровидения" с песней "1944". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Джамала уехала в Европу, где одна из первых начала выступать на концертах и собирать деньги в поддержку Украины. Звезда при этом исполняла одну единственную песню, с которой победила на конкурсе. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз артистка решила поболтать с фанатами.
"Спросите меня что-то", - написала Джамала в сторис.
"Помню, что у вашей мамы завтра День рождения. Хочется завтра увидеть какие-то детские фото с ней", - написала фанатка.
Джамала в ответ поделилась старой фотографией, где можно увидеть все семейство, включая ее прабабушку, которую принудительно переселили в советское время в среднюю Азию.
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"Почему вы такая нереальная?", - спросил еще один фанат.
"Ой, таки как вы бываете один раз на всю жизнь. Это вы у меня нереальные. Самые лучшие в мире мои", - написала Джамала и поделилась селфи с фанатами, где показала себя.
Напомним, Джамала сделала срочное заявление и попросила о помощи
А еще Politeka сообщала, что Джамала сообщила о гибели своего близкого друга и обратилась за помощью
Также Politeka писала, что Джамала удивила откровением об изменениях в жизни и своих детях