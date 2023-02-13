Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на "Танцях зі зірками". Після цього знаменитість була гостьовою суддею, але нарвалася на критику українців. А після цього Гвоздєва вирушила до Грузії, де була хореографом-постановником на аналогічному проекті. А після повномасштабного вторгнення Ілона поїхала з дітьми до Італії, де була деякий час. Але зрештою зірка повернулася до України, возз'єднавшись із чоловіком.

Не забуває Гвоздєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ілона вирішила пожартувати з чоловіка, розсмішивши українців.

"Ми з чоловіком одна команда. Він скине одяг, я випраю, я приготую поїсти, він поїсть. Він поїв, я помила посуд. Що б я без нього робила?", - сказала Ілона у відео.

"У вас із чоловіком теж так?", - запитала зірка під кадрами. Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Молодці";

"Люблю вас! Ви прекрасна".

Варто зазначити, що знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами.

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