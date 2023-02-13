Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на "Танцях з зірками". После этого знаменитость была гостевой судьей, но нарвалась на критику украинцев. А после этого Гвоздева отправилась в Грузию, где была хореографом-постановщиком на аналогичном проекте. А после полномасштабного вторжения Илона отправилась с детьми в Италию, где была некоторое время. Но в конечном итоге звезда вернулась в Украину, воссоединившись с мужем.
Не забывает Гвоздева и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона решила подшутить над мужем, рассмешив украинцев.
"Мы с мужем одна команда. Он скинет одежду, я постираю, я приготовлю покушать, он покушает. Он покушал, я помыла посуд. Что бы я без него делала?", - сказала Илона в видео.
"У вас с мужем тоже так?", - спросила звезда под кадрами. Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Молодцы";
"Обожаю вас! вы прекрасная".
Стоит отметить, знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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