Дружина колишнього шоумена та губернатора Черкаської області Олександра Скичко залишилася також без прав та всіх банківських карток. У своїх InstaStoriєs вона поділилася неприємною ситуацією, яка сталася з нею минулої п'ятниці.
Зокрема бізнес-леді Єлизавета Юрушева стала жертвою грабіжників у Мілані, Італія, де вона залишається з дітьми з моменту повномасштабного вторгнення. Зловмисники витягли з сумочки українки паспорт в обкладинці, мабуть, переплутавши його з гаманцем. Крім того, всередині була невелика сума грошей.
"Я вперше мала справу з італійською поліцією. У мене вкрали паспорт, усі картки. Права і трохи грошей. Це все було в обкладинці паспорта, яку, власне, і витягли. Де? У магазині", – поскаржилася знаменитість.
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Вона одразу звернулася до поліції, оскільки лише таким чином можна отримати доступ до камер відеоспостереження та побачити на записах зловмисника. Втім, бізнес-вумен не сильно вірить, що їй вдасться повернути втрачені документи та інше.
"Одразу подала заявку до поліції, щоб запросити відеозапис із магазину. Але не вірю, що ми когось знайдемо і мені повернуть документи. Тепер займаюся відновленням документів та карток", – розповіла дружина Олександра Скичко.
Наприкінці Єлизавета Юрушева додала, що її не дуже турбує цей малоприємний інцидент. Вона запевнила, що повітряні тривоги в рідній Україні або їх відсутність мають для неї значно більше значення.
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