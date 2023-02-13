Бізнес-леді Єлизавета Юрушева одразу звернулася до поліції, оскільки лише таким чином можна отримати доступ до камер відеоспостереження.

Дружина колишнього шоумена та губернатора Черкаської області Олександра Скичко залишилася також без прав та всіх банківських карток. У своїх InstaStoriєs вона поділилася неприємною ситуацією, яка сталася з нею минулої п'ятниці.

Зокрема бізнес-леді Єлизавета Юрушева стала жертвою грабіжників у Мілані, Італія, де вона залишається з дітьми з моменту повномасштабного вторгнення. Зловмисники витягли з сумочки українки паспорт в обкладинці, мабуть, переплутавши його з гаманцем. Крім того, всередині була невелика сума грошей.

"Я вперше мала справу з італійською поліцією. У мене вкрали паспорт, усі картки. Права і трохи грошей. Це все було в обкладинці паспорта, яку, власне, і витягли. Де? У магазині", – поскаржилася знаменитість.

Вона одразу звернулася до поліції, оскільки лише таким чином можна отримати доступ до камер відеоспостереження та побачити на записах зловмисника. Втім, бізнес-вумен не сильно вірить, що їй вдасться повернути втрачені документи та інше.

"Одразу подала заявку до поліції, щоб запросити відеозапис із магазину. Але не вірю, що ми когось знайдемо і мені повернуть документи. Тепер займаюся відновленням документів та карток", – розповіла дружина Олександра Скичко.

Наприкінці Єлизавета Юрушева додала, що її не дуже турбує цей малоприємний інцидент. Вона запевнила, що повітряні тривоги в рідній Україні або їх відсутність мають для неї значно більше значення.

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