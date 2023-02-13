Бизнес-леди Елизавета Юрушева сразу обратилась к полиции, поскольку только таким образом можно получить доступ к камерам видеонаблюдения.

Супруга бывшего шоумена и губернатора Черкасской области Александра Скичко осталась также без прав и всех банковских карточек. В своих InstaStoriеs она поделилась неприятной ситуацией, которая произошла с ней в прошлую пятницу.

В частности, бизнес-леди Елизавета Юрушева стала жертвой грабителей в Милане, Италия, где она остается с детьми с момента полномасштабного вторжения. Злоумышленники вытащили из сумочки украинки паспорт в обложке, очевидно, перепутав его с кошельком. Кроме того, внутри находилась небольшая сумма денег.

"Я впервые имела дело с итальянской полицией. У меня украли паспорт, все карточки. Права и немного денег. Это все было в обложке паспорта, которую, собственно, и вытащили. Где? В магазине", – пожаловалась знаменитость.

Она сразу обратилась к полиции, поскольку только таким образом можно получить доступ к камерам видеонаблюдения и увидеть на записях злоумышленника. Впрочем, бизнесвумен не сильно верит, что ей удастся вернуть утраченные документы и прочее.

"Сразу подала заявку в полицию, чтобы запросить видеозапись из магазина. Но не верю, что мы кого-то найдем и мне вернут документы. Теперь занимаюсь восстановлением документов и карточек", – рассказала супруга Александра Скичка.

В конце Елизавета Юрушева добавила, что ее не сильно волнует этот малоприятный инцидент. Она заверила, что воздушные тревоги в родной Украине или же их отсутствие имеют для нее куда большее значение.

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