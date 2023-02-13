Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто розповсюджують у мережі чуттєві кадри, які завжди припадають до душі шанувальникам. Але цього разу Христина Решетник показала в Інстаграм сумне відео, яке змусило її плакати.

Зокрема, Христина Решетник показала відео, на якому військовий ЗСУ розмовляє з маленьким хлопчиком. Це відбувається у населеному пункті, який був звільнений від російських загарбників. Військовий пригостив малюка їжею та питає, де його батьки. Хлопчик тихо відповів: "Вони померли". Після почутого боєць ЗСУ не стримався і заплакав.

Відео змусило лити сльози та дружину Григорія Решетника .

"Відео обов'язково до перегляду. Військовий не стримав сліз!!! І я не можу, плачу, бо це діти, які втратили своїх батьків через російську агресію. І таких дітей, як цей хлопчик, десятки тисяч. У 21 столітті діти стали сиротами, живуть у голоді та холоді. Не забудемо, не пробачимо, помстимось! Віримо у ВСУ. Боже, врятуй цих малюків. Господи, як це все складно", - підписала відео Крістіна Решетник .

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