Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто розповсюджують у мережі чуттєві кадри, які завжди припадають до душі шанувальникам. Але цього разу Христина Решетник показала в Інстаграм сумне відео, яке змусило її плакати.
Зокрема, Христина Решетник показала відео, на якому військовий ЗСУ розмовляє з маленьким хлопчиком. Це відбувається у населеному пункті, який був звільнений від російських загарбників. Військовий пригостив малюка їжею та питає, де його батьки. Хлопчик тихо відповів: "Вони померли". Після почутого боєць ЗСУ не стримався і заплакав.
Відео змусило лити сльози та дружину Григорія Решетника .
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"Відео обов'язково до перегляду. Військовий не стримав сліз!!! І я не можу, плачу, бо це діти, які втратили своїх батьків через російську агресію. І таких дітей, як цей хлопчик, десятки тисяч. У 21 столітті діти стали сиротами, живуть у голоді та холоді. Не забудемо, не пробачимо, помстимось! Віримо у ВСУ. Боже, врятуй цих малюків. Господи, як це все складно", - підписала відео Крістіна Решетник .
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.