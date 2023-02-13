Григорий и Кристина Решетники являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто распространяют в сети чувственные кадры, которые всегда приходятся по душе поклонникам. Но на этот раз Кристина Решетник показала в Инстаграм грустное видео, которое заставило ее плакать.

В частности, Кристина Решетник показала видео, на котором военный ВСУ разговаривает с маленьким мальчиком. Это происходит в населенном пункте, который был освобожден от российских захватчиков. Военный угостил малыша едой и спрашивает, где его родители. Мальчик тихо ответил: "Они умерли". После услышанного боец ВСУ не сдержался и заплакал.

Видео заставило лить слезы и жену Григория Решетника.

"Видео обязательно к просмотру. Военный не сдержал слез!!! И я не могу, рыдаю… потому что это дети, потерявшие своих родителей из-за российской агрессии. И таких детей, как этот мальчик, десятки тысяч. В 21 веке дети стали сиротами, живут в голоде и холоде. Не забудем, не простим, отомстим! Верим в ВСУ. Боже, спаси этих малышей. Господи, как это все сложно", - подписала видео Кристина Решетник.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.