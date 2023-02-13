Переможець 11 сезону «МастерШеф» Богдан Шинкарьов порадував своїх шанувальників і підписників новим дописом, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Інстаграм Шинкарьов розмістив дотепне фото, яке замислювалось, як селфі під час навчання у кулінарній школі Le Cordon Bleu в Парижі. Однак в кадр потрапило і дещо інше.

«Кажуть що у жінок, краще розвинений периферичний зір. Тому скоріш за все, вони зараз фокусуються зовсім не на мені», - пожартував Шинкарьов, додавши, що дуже любить це фото, яке наче нагадує, що «за кожним селфі з посмішкою є якась жоп*».

Підписники сприйняли фото Шинкарьова із посмішками: «Це шедевр», «Хто поняв, той поняв», «Я спочатку не звернула увагу, а потім випала від сміху».

Додамо, про свій випуск з Le Cordon Bleu Богдан Шинкарьов розповідав у червні 2022-го року.

«Якось із війною це все пролетіло в якійсь агонії. Не так я собі все це уявляв, але все одно гріх скаржитися», - зізнавався Шинкарьов.

За його словами, для нього, як для людини, яка не працює на професійній кухні, це була велика школа дисципліни і організації.

«Спочатку мені здавалося, що все дуже просто і банально, але він криється в деталях. Навіть у тих речах, які мені здавались простими, були тонкощі, яких я не знав. Звичайно, хотілося більше нової інформації, чи сучасної, але треба ж їм ще чомусь два курси вчити людей. А я вже на цій базі щось вигадаю», - писав Шинкарьов.

Також переможець «МастерШеф» зізнавався, що його переслідувало дівне почуття, ніби він знов в університеті, де лекції, практики, оцінки і таке інше.

«Ще й навколо хлопці яким по 20 років, навіть відчув себе трохи старим. Хоча були у нас у групі та хлопці яким близько 50. Так що починати ніколи не пізно виходить», - акцентував Шинкарьов.

За його словами, ця школа була останньою соломинкою, що пов'язувала його з довоєнним життям, але й вона закінчилася.

Нагадаємо, переможець МастерШеф. Битва сезонів потрапив у немилість.

Крім того, повідомлялось, що зірка МастерШеф тепер працює з Поляковою і звернувся до українців.

Також повідомлялось, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.