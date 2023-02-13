Победитель 11 сезона «МастерШеф» Богдан Шинкарев порадовал своих поклонников и подписчиков новым постом, пишет Politeka.net.
На своей странице в Инстаграм Шинкарев разместил заюавное фото, которое задумывалось, как селфи во время учебы в кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже. Однако в кадр попало и несколько иное.
«Говорят, что у женщин, лучше развито периферическое зрение. Поэтому, скорее всего, они сейчас фокусируются совсем не на мне», - пошутил Шинкарев, добавив, что очень любит это фото, напоминающее, что «за каждым селфи с улыбкой есть какая-то жоп*».
Подписчики восприняли фото Шинкарева с улыбками: "Это шедевр", "Кто понял, тот понял", "Я сначала не обратила внимание, а потом выпала от смеха".
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Добавим, о своем выпуске из Le Cordon Bleu Богдан Шинкарев рассказывал в июне 2022 года.
«Как-то с войной это все пролетело в какой-то агонии. Не так я все это представлял, но все равно грех жаловаться», - признавался Шинкарев.
По его словам, для него, как для человека, не работающего на профессиональной кухне, это была большая школа дисциплины и организации.
«Сначала мне казалось, что все очень просто и банально, но он скрывается в деталях. Даже в тех вещах, которые казались мне простыми, были тонкости, которых я не знал. Конечно, хотелось больше новой информации или современной, но надо же им еще чему-то два курса учить людей. А я уже на этой базе что-то придумаю», - писал Шинкарев.
Также победитель «МастерШеф» признавался, что его преследовало странное чувство, будто он снова в университете, где лекции, практики, оценки и т.д.
«Еще и вокруг ребята, которым по 20 лет, даже почувствовал себя немного старым. Хотя были у нас в группе и ребята, которым около 50. Так что начинать никогда не поздно получается», - акцентировал Шинкарев.
По его словам, эта школа была последней соломинкой, связывавшей его с довоенной жизнью, но и она закончилась.
Напомним, победитель МастерШеф. Битва сезонов попал в немилость.
Кроме того, сообщалось, что звезда МастерШеф теперь работает с Поляковой и обратился к украинцам.
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