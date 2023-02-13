Андрій Данилко, який прославився завдяки сценічному образу Вєрки Сердючки, під час туру серйозно захворів і звернувся до шанувальників.

Данилко та його сценічна мама, актриса Інна Білокінь активно мандрують Європою з концертами Вєрки Сердючки. Нещодавно вони виступили в кількох містах Ізраїля, а напередодні дали концерт в Неаполі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 49-річний Андрій Данилко показав несподіване фото з закулісся та повідомив, що напередодні виступу в Італії у нього виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Цей концерт міг не відбутися через ларингіт, відсутній голос і температуру в Андрія. Але завдяки вашій підтримці і приголомшливому лікарю, сьогоднішній концерт став одним із найспекотніших. Дякую Неаполю, дякую українцям і дякую організаторам. Перепочити - і їхати в Аліканте, Іспанія. ⭐️🌟💫🌈🎊🎉🎉🎉", — написав виконавець.

Українці в коментарях підтримали Данилка та захоплюються його відданістю своїй роботі:

"Він переживав, що люди приїхали до нього із інших міст Італії, і не зміг відмінити, щоб не підвести 🔥❤️ От так він любить те, що робить, навіть коли погано себе почуває все одно приносить драйв людям і дарує безмежно хороші емоції🔥🔥🔥🔥 обожнюю таких людей";

"Концерт був щось неперевершене, велике дякую за такі емоції💖";

"Драйв🔥🔥 емоції щастя , сльози радості❤️ Безмежно раді, що побували на концерті".

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, чи тримає він образу на свого батька, який п'яним піднімав руку на дружину.

Також Данилко зізнався, чому його речі тепер лише чорного кольору.

Крім того, Politeka.net писала, що Андрій Данилко ховає під кепкою.