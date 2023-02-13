Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, а також актриса театру та кіно, а ще має звання Майстер спорту України, оскільки займалася художньою гімнастикою. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, який був партнером актриси на "Танцях з зірками". У пари є двоє дочок – Поліна та Діана, які вже радують своїми талантами. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася сімейним фото.

"Це дуже символічно: напередодні дня закоханих зіграти 100 (!!) спектакль "Підступство та Кохання".

Прем'єра цієї вистави була у квітні 2014 року - коли тільки починалася війна, коли вже анексували Крим. І ось – вже 2023, сота вистава, повномасштабна. А ми граємо, ми живемо, лікуємо поранені душі.

Кохаю!

Театр, глядачів, сцени, спектаклі.

І дуже хороша прикмета, що в такий день моє кохання поруч зі мною", - написала Лілія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Які ви класні. Ми кайфонули від вистави на 200% Щиро вдячні всій вашій родині та театру";

"Лілія, Ви така гарна та приваблива! Вітаю зі 100 спектаклем!!!";

"Ця жінка неймовірної краси та щирості в очах".

Нагадаємо, Ребрик показала доньок і розповіла, як здійснила їхню мрію

А ще Politeka писала, що Ребрик після 11 років шлюбу розповіла, яка рада психологів вважає марною у відносинах.

Також Politeka повідомляла, що 10-річна дочка Ребрик вже заробляє, акторка поділилася деталями.