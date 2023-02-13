Актриса Лилия Ребрик показалась вместе с мужем-танцором Андреем Диким и дочерями Полиной и Дианой.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино, а еще имеет звание Мастер спорта Украины, так как занималась художественной гимнастикой. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, который был партнером актрисы на "Танцях з зірками". У пары есть двое дочерей - Полина и Диана, которые уже радуют своими талантами. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась семейным фото.

"Это очень символично: накануне дня влюбленных сыграть 100 (!!) спектакль "Коварство и Любовь".

Премьера этого спектакля была в апреле 2014 года - когда только начиналась война, когда уже аннексировали Крым. И вот – уже 2023, сотый спектакль, полномасштабная. А мы играем, мы живем, мы лечим раненые души.

Люблю!

Театр, зрителей, сцена, спектакли.

И очень хорошая примета, что в такой день моя любовь рядом со мной", - написала Лилия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы классные. Мы кайфонули от спектакля на 200% Искренне благодарны всей вашей семье и театру";

"Лилия, Вы такая красивая и обаятельная! Поздравляю со 100 спектаклем!!!";

"Эта женщина невероятной красоты и искренности в глазах".

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