Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо делится с поклонниками публикациями о жизни на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила очаровательное фото с дочками и рассказала, как взяла их с собой на гастроли.

Как видно, на новой фотографии Лилия запечатлена, сидя на сцене вместе со своими дочками Дианой и Полиной, а за их спинами пустой зал. При этом посредине среди них всех сидит милый белый песик. Так, Лилия позирует в светлом костюме спортивного стиля, а ее девочки в похожих розовых нарядах.

Как оказалось, Ребрик сейчас н гастролях со своим спектаклем, и она пообещала взять с собой дочек. В подписи к публикации актриса рассказала: "Несмотря на обстоятельства, между тревогами – спектакль сыгран. Черкассы, спасибо! #далее будет. P.S. Обещала девочкам взять их на гастроли с собой – они счастливы. Такие счастливые мгновения, когда вместе".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды с дочками:

"Какие они хорошие. Мама красавица, номер один в Украине".

"Большое спасибо за спектакль, за эмоции! Вы – любовь".

"Ждем вас в город Днепр со спектаклями!".

"Класс. Очень важно прислушиваться к детям и уделять им максимум внимания".

"Очаровательные, обожаю вас".

"Обнимаю сердцем. Все обязательно будет хорошо".

"Какие красивые девочки! Удачи Диане и Полинке в будущем!".

"Лиля, какие же девочки у вас красавицы!".

"Сколько удовольствия получила от спектакля, очень понравилась".

"Как же вы прекрасны!".

"Какие вы красивые! Лилия и доченьки".

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