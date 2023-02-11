Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо делится с поклонниками публикациями о жизни на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила очаровательное фото с дочками и рассказала, как взяла их с собой на гастроли.
Как видно, на новой фотографии Лилия запечатлена, сидя на сцене вместе со своими дочками Дианой и Полиной, а за их спинами пустой зал. При этом посредине среди них всех сидит милый белый песик. Так, Лилия позирует в светлом костюме спортивного стиля, а ее девочки в похожих розовых нарядах.
Как оказалось, Ребрик сейчас н гастролях со своим спектаклем, и она пообещала взять с собой дочек. В подписи к публикации актриса рассказала: "Несмотря на обстоятельства, между тревогами – спектакль сыгран. Черкассы, спасибо! #далее будет. P.S. Обещала девочкам взять их на гастроли с собой – они счастливы. Такие счастливые мгновения, когда вместе".
Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды с дочками:
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"Какие они хорошие. Мама красавица, номер один в Украине".
"Большое спасибо за спектакль, за эмоции! Вы – любовь".
"Ждем вас в город Днепр со спектаклями!".
"Класс. Очень важно прислушиваться к детям и уделять им максимум внимания".
"Очаровательные, обожаю вас".
"Обнимаю сердцем. Все обязательно будет хорошо".
"Какие красивые девочки! Удачи Диане и Полинке в будущем!".
"Лиля, какие же девочки у вас красавицы!".
"Сколько удовольствия получила от спектакля, очень понравилась".
"Как же вы прекрасны!".
"Какие вы красивые! Лилия и доченьки".
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