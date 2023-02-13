Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв показав рідкісні кадри зі своєю донькою, якій виповнилося 18 років.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram режисер зворушливо привітав із днем народження свою доньку Лоліту, яка народилася в шлюбі Алана Бадоєва та його колишньої дружини Жанни Бадоєвої. Він опублікував яскравий відеоколаж, у якому показав цікаві моменти з життя доньки.

"І love you. Сьогодні у моєї донечки день народження. Найніжніші 18 ❤️Ти мій справжній друг, найближча душа, моя Lo", — написав Алан Бадоєв під відео.

Українці в коментарях приєднуються до привітань:

"Щиро вітаю вашу донечку!Хай буде щаслива!🎂⚘💫💓";

"Щиро вітаємо красуню Лолу 🎉💙💛 і щирого та талановитого її татуся";

"Щирі вітання. З днем народження, бажаю їй Божого благословення і удачі в її житті.🎁💐".

Тим часом, поки в Україні йде повномасштабна війна, колишня дружина Алана Бадоєва, телеведуча Жанна Бадоєва мовчить про російську агресію, продовжує працювати в рф і спокійно подорожує по світу. Зараз екс-зірка "Орла і решки" на одному з російських телеканалів продовжує вести своє шоу "Життя інших".

Раніше на мовчання Бадоєвої про війну звернула увагу українська журналістка Аліна Доротюк. Вона заявила, що телеведуча не потрапила в "чорний список" артистів, бо про неї, ймовірно, забули.

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