Син Юрія Горбунова та Каті Осадчої захворів, про що телеведуча розповіла у новій публікації.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з колегою з цеху Юрієм Горбуновим. У пари є двоє дітей – Данило та Іван. Також у Каті є старший син від минулих стосунків – Ілля. Зіркове сімейство, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку війни Катя зайнялася волонтерством, організувавши благодійну організацію, яка займається пошуком зниклих людей. Не забуває Осадча та про Інстаграм, де цього разу розповіла невтішні новини.

"Наша неділя не з супер новинами - трохи захворіли", - написала Катя у публікації та показала сина.

Після цього Осадча поділилася фотографією квітів, якими вирішив її порадувати чоловік у не зовсім вдалий день.

"Квіти від Юрія Горбунова радують", – підписала кадр зірка.



А раніше Катя розповіла, як побувала в Міжнародному комітеті Червоного хреста.

"Я особисто засмутилася побаченим і почутим. Загальна думка - є як є, краще так, ніж ніяк. Нас не пускають, але ми розмовляємо. Не добиваємося, а розмовляємо. Адже тиску бути не може, так заборонено, не описано, не прийнято" , – зазначила Осадча.

Нагадаємо, Осадча після чергової атаки росіян розповіла про непохитність українців .

А ще Politeka повідомляла, що Осадча виступила в організації Червоного Хреста та поділилася емоціями

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