Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з колегою з цеху Юрієм Горбуновим. У пари є двоє дітей – Данило та Іван. Також у Каті є старший син від минулих стосунків – Ілля. Зіркове сімейство, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку війни Катя зайнялася волонтерством, організувавши благодійну організацію, яка займається пошуком зниклих людей. Не забуває Осадча та про Інстаграм, де цього разу розповіла невтішні новини.
"Наша неділя не з супер новинами - трохи захворіли", - написала Катя у публікації та показала сина.
Після цього Осадча поділилася фотографією квітів, якими вирішив її порадувати чоловік у не зовсім вдалий день.
"Квіти від Юрія Горбунова радують", – підписала кадр зірка.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Буде кульмінація: експерт розповів скільки триватиме “великий” наступ війск рф
Йому було лише 34 роки: раптово обірвалося життя відомого актора, у нього залишилося троє дітей
Незвичайних поселенців виявили вчені у Чорнобилі, фото: "Ховаються у зруйнованих будинках"
В Україні можливі потужні землетруси: названо небезпечний регіон, де може повторитись турецька трагедія
А раніше Катя розповіла, як побувала в Міжнародному комітеті Червоного хреста.
"Я особисто засмутилася побаченим і почутим. Загальна думка - є як є, краще так, ніж ніяк. Нас не пускають, але ми розмовляємо. Не добиваємося, а розмовляємо. Адже тиску бути не може, так заборонено, не описано, не прийнято" , – зазначила Осадча.
Нагадаємо, Осадча після чергової атаки росіян розповіла про непохитність українців .
А ще Politeka повідомляла, що Осадча виступила в організації Червоного Хреста та поділилася емоціями
Також Politeka писала, що Осадча підтримала українців на тлі чуток про новий наступ