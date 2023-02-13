Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за коллегой по цеху Юрием Горбуновым. У пары есть двое детей - Даниил и Иван. Также у Кати есть старший сын от прошлых отношений - Илья. Звездное семейство, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны Катя занялась волонтерством, организовав благотворительную организацию, которая занимается поиском пропавших людей. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где в этот раз рассказала неутешительные новости.
"Наше воскресенье не с супер новостями - немного приболели", - написала Катя в публикации и показала сына.
После этого Осадчая поделилась фотографией цветов, которыми решил ее порадовать муж в не совсем удачный день.
"Цветы от Юрия Горбунова радуют", - подписала кадр звезда.
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А до этого Катя рассказала, как побывала в Международном комитете Красного креста.
"Я лично расстроилась увиденным и услышанным. Общее мнение – есть как есть, лучше так, чем никак. Нас не пускают, но мы разговариваем. Не добиваемся, а разговариваем. Ведь давления быть не может, так запрещено, не описано, не принято", - отметила Осадчая.
Напомним, Осадчая после очередной атаки россиян рассказала о несокрушимости украинцев
А еще Politeka сообщала, что Осадчая выступила в организации Красного Креста и поделилась эмоциями
Также Politeka писала, что Осадчая поддержала украинцев на фоне слухов о новом наступлении