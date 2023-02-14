На фото Тіна Кароль позує в рожевому пальто, шарфі та милій шапочці такого ж відтінку.

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками своїм фото, зробленим кілька років тому. Виконавиця позувала із рідною людиною на залізничному вокзалі Києва. Фото із особистого архіву знаменитість опублікувала у своїх Інстаграм-Сториз.

Тіна Кароль виклала архівний знімок, на якому вона з'явилася зовсім молодою. У момент зйомки співачка тримається за руку з чоловіком, дуже схожим на її старшого брата Станіслава Лібермана.

Вони позували перед камерою на залізничному вокзалі Києва. Мабуть, виконавиця приїхала до столиці, адже брат артистки був із дорожньою сумкою, а сама Кароль тримала у руках зелений пакет.

На фото Тіна Кароль позує в рожевому пальто, шарфі та милій шапочці такого ж відтінку. Також видніються у виконавиці та невеликі милі щічки. Фото Тіна не підписала, тільки внизу проставила маленький жовтий смайлик.

Варто зазначити, що Тіна Кароль народилася 1985 року у селищі Оротукан Магаданської області. 1992 року родина переїхала в Україну – на батьківщину матері співачки, до Івано-Франківська. Старший брат співачки Станіслав Ліберман працює юристом.

Після нападу росії на Україну Кароль поїхала до Польщі. Батько артистки служить у теробороні.

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