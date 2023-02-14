Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками своїм фото, зробленим кілька років тому. Виконавиця позувала із рідною людиною на залізничному вокзалі Києва. Фото із особистого архіву знаменитість опублікувала у своїх Інстаграм-Сториз.
Тіна Кароль виклала архівний знімок, на якому вона з'явилася зовсім молодою. У момент зйомки співачка тримається за руку з чоловіком, дуже схожим на її старшого брата Станіслава Лібермана.
Вони позували перед камерою на залізничному вокзалі Києва. Мабуть, виконавиця приїхала до столиці, адже брат артистки був із дорожньою сумкою, а сама Кароль тримала у руках зелений пакет.
На фото Тіна Кароль позує в рожевому пальто, шарфі та милій шапочці такого ж відтінку. Також видніються у виконавиці та невеликі милі щічки. Фото Тіна не підписала, тільки внизу проставила маленький жовтий смайлик.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
"Ніколи не пробачимо": Одещина на колінах попрощалася з 28-річним Віктором
Знайшли під багатоповерхівкою: Одесу сколихнула трагедія з 13-річною дівчинкою
Йому було лише 34 роки: раптово обірвалося життя відомого актора, у нього залишилося троє дітей
В Україні можливі потужні землетруси: названо небезпечний регіон, де може повторитись турецька трагедія
Варто зазначити, що Тіна Кароль народилася 1985 року у селищі Оротукан Магаданської області. 1992 року родина переїхала в Україну – на батьківщину матері співачки, до Івано-Франківська. Старший брат співачки Станіслав Ліберман працює юристом.
Після нападу росії на Україну Кароль поїхала до Польщі. Батько артистки служить у теробороні.
Нагадаємо, Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.
Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.
Також Politeka писала, Кароль без макіяжу і в домашньому одязі зважилася показати справжню себе.