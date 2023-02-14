Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками своим фото, сделанным несколько лет тому назад. Исполнительница позировала с родным человеком на железнодорожном вокзале Киева. Фото из личного архива знаменитость опубликовла в своих Инстаграм-Сториз.
Тина Кароль выложила архивный снимок, на котором она предстала совсем юной. В момент съемки певица держится за руку с мужчиной, очень похожим на ее старшего брата — Станислава Либермана.
Они позировали перед камерой на железнодорожном вокзале Киева. Вероятно, исполнительница приехала в столицу, ведь брат артистки был с дорожной сумкой, а сама Кароль держала в руках зеленый пакет.
На фото Тина Кароль позирует в розовом пальто, шарфе и милой шапочке такого же оттенка. Также виднеются у исполнительницы и небольшие милые щечки. Фото Тина никак не подписала, только внизу проставила маленький желтый смайлик.
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Стоит отметить, что Тина Кароль родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. Старший брат певицы Станислав Либерман работает юристом.
После нападения рф на Украину Кароль уехала в Польшу. Отец артистки служит в теробороне.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.