Популярний український радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін показав, як змінився за 21 рік.

13 лютого відзначається Всесвітній день радіо. З цієї нагоди Слава Дьомін пригадав, як колись починалася його кар'єра, та показав на своїй сторінці в Instagram архівне фото, зроблене в студії "Львівської хвилі" в день його першого ефіру.

"Сьогодні Міжнародний День радіо📻 На радіо я працюю вже 21 рік! І сам шокований цією цифрою😱😀 Саме 14 лютого 2002 року я вперше вийшов в ефір у Львові. Чи досі мені подобається радіо? Так! Це той випадок, коли хоббі є моєю роботою🔥🔝 Дякую, що слухаєте! Наша любов взаємна", — пише ведучий.

Для порівняння Слава показав своє свіже фото на робочому місці. Українці в коментарях засипали Дьоміна привітаннями з професійним святом.

Раніше Слава Дьомін прокоментував свій конфлікт із хореографом, суддею шоу "Танці з зірками" Владом Ямою. Яма з незрозумілої причини на нього образився і заблокував у соцмережах і ведучого, і навіть його 12-річного сина. Слава намагався з'ясувати причину образи хореографа, записавши йому голосове повідомлення в Телеграмі, але танцівник його так і не відкривав. А нещодавно під одним із постів у Влада запитали, чому він заблокував Дьоміна. На це ображений Яма відповів просто: "А хто це?".

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

Також Politeka писала, що Слава Дьомін показав підрослого сина і свою бабусю, фото.