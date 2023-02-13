13 лютого відзначається Всесвітній день радіо. З цієї нагоди Слава Дьомін пригадав, як колись починалася його кар'єра, та показав на своїй сторінці в Instagram архівне фото, зроблене в студії "Львівської хвилі" в день його першого ефіру.
"Сьогодні Міжнародний День радіо📻 На радіо я працюю вже 21 рік! І сам шокований цією цифрою😱😀 Саме 14 лютого 2002 року я вперше вийшов в ефір у Львові. Чи досі мені подобається радіо? Так! Це той випадок, коли хоббі є моєю роботою🔥🔝 Дякую, що слухаєте! Наша любов взаємна", — пише ведучий.
Для порівняння Слава показав своє свіже фото на робочому місці. Українці в коментарях засипали Дьоміна привітаннями з професійним святом.
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Раніше Слава Дьомін прокоментував свій конфлікт із хореографом, суддею шоу "Танці з зірками" Владом Ямою. Яма з незрозумілої причини на нього образився і заблокував у соцмережах і ведучого, і навіть його 12-річного сина. Слава намагався з'ясувати причину образи хореографа, записавши йому голосове повідомлення в Телеграмі, але танцівник його так і не відкривав. А нещодавно під одним із постів у Влада запитали, чому він заблокував Дьоміна. На це ображений Яма відповів просто: "А хто це?".
Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.
Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.
Також Politeka писала, що Слава Дьомін показав підрослого сина і свою бабусю, фото.