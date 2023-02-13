На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати картопляний пиріг із м'ясом.

Для тіста беремо:

200 мл молока

10 г цукру

5 г солі

360 г борошна

5 г швидкорозчинних дріжджів

30 мл соняшникової олії

Додатково:

1 жовток

10 мл молока

Для начинки:

500 г відвареної картоплі

500 г яловичого фаршу

3 цибулі

сіль, перець,

олія для смаженя





Щоб приготувати начинку, треба обсмажити на олії цибулю, потім додати фарш, сіль, перець і ще трохи обсмажити. Нарізаємо невеликими шматочками відварену картоплю, з’єднуємо з фаршем і залишаємо начинку, аби вона охолонула.



Змішуємо молоко з цукром, додаємо борошно з дріжжами та сіллю, замішуємо тісто. Додаємо олію та знов вимішуємо.

"Лишити тісто на 1 годину в теплому місці. Розділити тісто на 2 частини, одна має бути трохі більше за іншу. Змастити стіл та скалку олією, розкачати тісто. Викласти начинку, накрити іншим пластом тіста, скріпити края. По центру зробити отвір. Накрити пиріг рушником або плівкою, лишити на 30 хвилин. Змастити жовтком з молоком. Випікати: 180 градусів - 30 хв. Дістати з духовки, знов накрити рушником, лишити на 15 хвилин", — пояснила зірка "Мастер Шеф".

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