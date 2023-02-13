На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить картофельный пирог с мясом.

Для теста берем:

200 мл молока

10 г сахара

5 г соли

360 г муки

5 г быстрорастворимых дрожжей

30 мл подсолнечного масла

1 желток

10 мл молока

Для начинки:

500 г отварного картофеля

500 г говяжьего фарша

3 луковицы

соль, перец,

масло для жарки





Чтобы приготовить начинку, нужно обжарить на растительном масле лук, затем добавить фарш, соль, перец и еще немного обжарить. Нарезаем небольшими кусочками отварной картофель, соединяем с фаршем и оставляем начинку, чтобы она остыла.



Смешиваем молоко с сахаром, добавляем муку с дрожжами и солью, замешиваем тесто. Добавляем масло и снова вымешиваем.

"Оставить тесто на 1 час в теплом месте. Разделить тесто на 2 части, одна должна быть немного больше другой. Смазать стол и скалку маслом, раскатать тесто. Выложить начинку, накрыть другим пластом теста, скрепить края. По центру сделать отверстие. Накрыть пирог полотенцем или пленкой, оставить на 30 минут. Смазать желтком с молоком. Выпекать: 180 градусов - 30 мин. Достать из духовки, снова накрыть полотенцем, оставить на 15 минут", - объяснила звезда "Мастер Шеф".

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