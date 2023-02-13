Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "Час та Скло". А нещодавно зірка пішла від чоловіка до друга родини Михайла Кацуріна. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Надя вирішила поговорити про трагедії.

"Хвороби, ковід, землетруси, ракети, війна..."

Що там ще далі у нас, які «сюрпризи»?

Скільки нам відведено?

Який це рандом.

Давайте проживати кожен наш день, радіючи тому, що ми прокинулися, ранковій каві, що не спрацював будильнику, пробкам, у яких можна послухати книгу, перемогам наших військових, чиємусь дзвінку, можливості вільно дихати і навіть страху, який робить нас сильнішим", - написала зірка у публікації.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Класна книжка, респект за популяризацію читання";

"Спочатку ковід скасував мені рейси на твій концерт, потім у мене в країні були ракети і не змогла прилетіти зараз війна потім мені в армію і почуття начебто все спеціально, але потім згадую що за ці роки я так змогла прилетіти один раз в Україну на твій концерт і відчула атмосферу і за це спасибі, щоправда, треба цінувати кожен день!".

Нагадаємо, Дорофєєва кокетливо підняла светр, засвітивши ідеальний прес

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва викликала шквал критики, влаштувавши романтику з Кацуріним.

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався з ким хоче записати спільну пісню.