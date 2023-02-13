Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". А недавно звезда ушла от мужа к другу семьи Мише Кацурину. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Надя решила поговорить о трагедиях.

"Болезни, ковид, землетрясения, ракеты, война…

Что там дальше еще у нас, какие «сюрпризы»?

Сколько нам отведено?

Какой же это рандом.

Давайте проживать каждый наш день, радуясь тому, что мы проснулись, утреннему кофе, не сработавшему будильнику, пробкам, в которых можно послушать книгу, победам наших военных, чьему-то звонку, возможности свободно дышать и даже страху, который делает нас сильнее", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Классная книжка, респект за популяризацию чтения";

"Сначала ковид отменил мне рейсы на твой концерт, потом у меня в стране были ракеты и не смогла прилететь сейчас война потом мне в армию и чувство как будто все специально но потом вспоминаю что за эти годы я да смогла прилететь один раз в Украину на твой концерт и почувствовала атмосферу и за это спасибо , правда надо ценить каждый день!".

Напомним, Дорофеева кокетливо приподняла свитер, засветив идеальный пресс

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева вызвала шквал критики, устроив романтику с Кацуриным

Также Politeka писала, что экс-муж Дорофеевой Дантес признался, с кем хочет записать совместную песню