Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". А недавно звезда ушла от мужа к другу семьи Мише Кацурину. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Надя решила поговорить о трагедиях.
"Болезни, ковид, землетрясения, ракеты, война…
Что там дальше еще у нас, какие «сюрпризы»?
Сколько нам отведено?
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Какой же это рандом.
Давайте проживать каждый наш день, радуясь тому, что мы проснулись, утреннему кофе, не сработавшему будильнику, пробкам, в которых можно послушать книгу, победам наших военных, чьему-то звонку, возможности свободно дышать и даже страху, который делает нас сильнее", - написала звезда в публикации.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Классная книжка, респект за популяризацию чтения";
"Сначала ковид отменил мне рейсы на твой концерт, потом у меня в стране были ракеты и не смогла прилететь сейчас война потом мне в армию и чувство как будто все специально но потом вспоминаю что за эти годы я да смогла прилететь один раз в Украину на твой концерт и почувствовала атмосферу и за это спасибо , правда надо ценить каждый день!".
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А еще Politeka сообщала, что Дорофеева вызвала шквал критики, устроив романтику с Кацуриным
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