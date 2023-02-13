Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російською окупацією, а після повномасштабного вторгнення зайнялася пошуком зниклих людей. Не забуває Катя і про Інсаграм, де цього разу розповіла історію 21-річної українки.
"Сьогодні ще одна щемна історія цивільного полону.
Ні 21 рік восени її забрали російські військові прямо з будинку бабусі на окупованій території.
Ми не втомлюємося шукати хоча б найменших зачіпок, щоб зрозуміти, де саме можуть утримувати людей, продовжуємо шукати шляхи повернення цивільних. Це складний шлях і тут може бути корисною будь-яка інформація. Подивіться «Знайти своїх» можливо ви знаєте щось, що нам допоможе
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Сьогодні у випуску збиралися разом із Дмитром, що робити сім'ям цивільних полонених.", - написала Катя, анонсуючи свій випуск про цивільних полонених, серед яких і 21-річна Ганна.
Фанати, включаючи Юрія Горбунова та Тараса Цимбалюка, поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Незламні";
«Огонь»;
"Що це?".
Нагадаємо, син Горбунова та Осадчої захворів, зірка поділилася
А ще Politeka повідомляла, що Осадча розкритикувала Червоний хрест після його відвідин.
Також Politeka писала, що Осадча виступила в організації Червоного Хреста та поділилася емоціями