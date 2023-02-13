Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российской оккупацией, а после полномасштабного вторжения занялась поиском пропавших людей. Не забывает Катя и об Инсаграм, где в этот раз рассказала историю 21-летней украинки.

"Сегодня еще одна щемящая история гражданского плена.

Ни 21 год, осенью ее забрали русские военные прямо из дома бабушки на оккупированной территории.

Мы не устаем искать хотя бы малейшие зацепки, чтобы понять, где именно могут содержать людей, продолжаем искать пути возвращения гражданских. Это сложный путь и здесь может оказаться полезной любая информация. Посмотрите «Найти своих» возможно зама вы знаете что-то, что нам поможет

Сегодня в выпуске собирались вместе с Дмитрием, что делать семьям гражданских пленных.", - написала Катя, анонсируя свой выпуск о гражданских пленных, среди которых и 21-летняя Анна.

Фанаты, включая Юрия Горбунова и Тараса Цымбалюка, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Несокрушимые";

"Огонь";

"Что это?".

Напомним, сын Горбунова и Осадчей заболел, звезда поделилась

А еще Politeka сообщала, что Осадчая раскритиковала Красный крест после его посещения

Также Politeka писала, что Осадчая выступила в организации Красного Креста и поделилась эмоциями



