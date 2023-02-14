Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати ліниві вареники.
"Цей швидкий і простий рецепт лінивих вареників ідеально підійде для тих, хто постійно ставить питання: "Що приготувати на сніданок?", - радить зірка "Майстер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 300 г сиру (жирність 5%) (17,5 ст. л.)
- 50 г яйця (1 шт.)
- 20 г борошна (1 ст. л. з гіркою)
- 30 г манки (2 ст. л. без горки)
- дрібка солі
- +20 г цукру (1 ст. л.) (для варіння)
Спочатку перетріть сир через сито. Додайте до сиру яйце, сіль та борошно. Перемішайте.
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Поставте каструлю з водою на плиту і додайте цукор. Вода має закипіти.
"Сформуйте з сиру кульки і обваляйте їх у манці. Відправте кульки в киплячу воду, як тільки вони спливуть, варіть ще одну хвилину. Потім перекладіть їх у тарілку. Подавати ліниві вареники можна зі сметаною або грецьким йогуртом і ягодами. Готово! Смачного 😉", - додала Єлизавета Глінська.
Українці в коментарях оцінили рецепт:
"Дякую Вам за найсмачніші вареники! Вони вийшли дуже ніжними та повітряними!!👍👍👍 А з кленовим сиропом взагалі чудово!😊";
"Це, звичайно, ідеальні ліниві вареники улюблена страва з дитинства, але завжди хотілося якось зменшити кількість борошна і ось Вуаля".
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