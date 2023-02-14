Елизавета Глинская рассказала, как приготовить ленивые вареники из творога.

"Этот быстрый и простой рецепт ленивых вареников идеально подойдет для тех, кто постоянно задается вопросом: "Что приготовить на завтрак?", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г творога (жирность 5%) (17,5 ст. л.)

50 г яйца (1 шт.)

20 г муки (1 ст. л. с горкой)

30 г манки (2 ст. л. без горки)

щепотка соли

+20 г. сахара (1 ст. л.) (для варки)

Сперва перетрите творог через сито. Добавьте к творогу яйцо, соль и муку. Перемешайте.

Поставьте кастрюлю с водой на плиту и добавьте в неё сахар. Вода должна закипеть.

"Сформируйте из творога шарики и обваляйте их в манке. Отправьте шарики в кипящую воду, как только они повсплывают, варите ещё одну минуту. Затем, переложите их в тарелку. Подавать ленивые вареники можно со сметаной или греческим йогуртом и ягодами. Готово! Приятного аппетита 😉", — добавила Елизавета Глинская.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Спасибо Вам за вкуснейшие вареники! Они получились очень нежными и воздушными!!👍👍👍 А с кленовым сиропом вообще замечательно!😊";

"Это, конечно, идеальные ленивые вареники любимое блюдо с детства, но всегда хотелось как-то уменьшить количество муки и вот Вуаля".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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