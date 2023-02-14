Відомий український дизайнер Андре Тан в 2021 роцы розлучився з дружиною, з якою був разом 12 років та виховує доньку.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр на честь дня закоханих вирішив поділитися з українцями своїми заповідями любові до себе.

"1. Менше думайте про схвалення інших людей. Ви не зобов'язані робити те, що роблять всі або те, що від вас очікують! Не чекайте, поки хтось дозволить Вам жити Ваше життя!

2. Навчіться любити у собі те, що у Вас є! Припиніть намагатися бути ідеальними — приймайте свої недосконалості за те, що робить вас особливими, і пишайтеся своєю відмінністю", — пише Андре Тан.

Третя порада від дизайнера — розходьтеся з тими, хто намагається вас знецінити. Треба знати собі ціну та припиняти спілкування з людьми, які тягнуть вас вниз.

Також, як наголосив Андре Тан, важливо слухити своє тіло. Відчуваєте втому - відпочиньте, болі у тілі - зробіть тренування, постійне роздратування - налагодьте режим.

"Ставтеся до речей менш серйозно! Смійтеся! Постаратеся оцінювати ситуацію як би збоку! Не піддавайтеся емоціям, які вибивають із колії! Звичайно, важливо не забувати і про дрібнички, які зовсім не дрібниці: побалувати себе чимось смачненьким, сходити на шопінг, випити чашку кави не вдома, приготувати вишукану вечерю для себе коханих. Але справжня любов до себе — це не окремі вчинки, а комплексне ставлення до себе щодня. Пам’ятайте про це!", — додав дизайнер.

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