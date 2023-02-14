Незмінний телеведучий "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво тривалий час приховував своє особисте життя. Нещодавно він вперше показав свою молоду дівчину, з якою їх розлучила війна.

З нагоди Дня святого Валентина знаменитість вирішив публічно привітати другу половинку та в Інстаграм зробив слайд-шоу із їхніх спільних знімків. У романтичному відео незмінний телеведучий "Майстер Шеф" звернувся до своєї коханої.

Також на відео було написано романтичний текст, де кухар Ектор Хіменес-Браво звертається до коханої та каже, що дуже сумує за нею.

"Дякую, що ти зі мною. Сумую, незважаючи на кілометри. Мені з тобою пощастило! Ціную, моя дорога", - звернувся до обраниці Ектор.

Шанувальники оцінили знімки пари, яка незмінно радує їх своїми кадрами, що світяться від щастя. Дехто звернув увагу, що вона схожа на співачку Злату Огневич. Багато хто відзначив, що вони виглядають закоханими та чарівними: "Така гарна пара", "Злату Огневич нагадує трохи", "Очі у вас світяться", "Дуже мило, щастя вам і безмежного кохання".

Варто відзначити, що хоч знаменитість показує свою обраницю, проте приховує її ім'я. Про відносини пари стало відомо ще 2021 року, коли Ектор Хіменес-Браво почав ділитися їхніми загальними фотографіями. Повномасштабна війна в Україні зблизила закоханих. Дівчина встигла познайомитися з рідними кухаря та пожити у нього в Колумбії.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

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