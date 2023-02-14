На видео был написан романтический текст, где повар Эктор Хименес-Браво обращается к возлюбленной.

Незменный телеведущий "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво долгое время скрывал свою личную жизнь. Совсем недавно он впервые показал свою молодую девушку, с которой их разлучила война.

По случаю Дня святого Валентина знаменитость решил публично поздравить вторую половинку и в Инстаграм сделал слайд-шоу из их общих снимков. В романтическом видео незменный телеведущий "Мастер Шеф" обратился к своей возлюбленной.

Также на видео был написан романтический текст, где повар Эктор Хименес-Браво обращается к возлюбленной и говорит, что очень скучает по ней.

"Спасибо, что ты со мной. Скучаю, несмотря на километры. Мне с тобой повезло! Ценю, моя дорога", — обратился к избраннице Эктор.

Поклонники оценили снимки пары, которая неизменно радует их своими светящимися от счастья кадрами. Некоторые обратили внимание, что она похожа на певицу Злату Огневич. Многие отметили, что они выглядят влюбленными и очаровательными: "Такая красивая пара", "Злату Огневич напоминает немного", "Глаза у вас светятся", "Очень мило, счастья вам и безграничной любви".

Стоит отметить, что хотя знаменитость показывает свою избранницу, однако скрывает ее имя. Об отношениях пары стало известно еще в 2021 году, когда Эктор Хименес-Браво начал делиться их общими фотографиями. Полномасштабная война в Украине сблизила влюбленных. Девушка успела познакомиться с родными повара и пожить у него в Колумбии.

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