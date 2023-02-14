Незменный телеведущий "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво долгое время скрывал свою личную жизнь. Совсем недавно он впервые показал свою молодую девушку, с которой их разлучила война.
По случаю Дня святого Валентина знаменитость решил публично поздравить вторую половинку и в Инстаграм сделал слайд-шоу из их общих снимков. В романтическом видео незменный телеведущий "Мастер Шеф" обратился к своей возлюбленной.
Также на видео был написан романтический текст, где повар Эктор Хименес-Браво обращается к возлюбленной и говорит, что очень скучает по ней.
"Спасибо, что ты со мной. Скучаю, несмотря на километры. Мне с тобой повезло! Ценю, моя дорога", — обратился к избраннице Эктор.
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Поклонники оценили снимки пары, которая неизменно радует их своими светящимися от счастья кадрами. Некоторые обратили внимание, что она похожа на певицу Злату Огневич. Многие отметили, что они выглядят влюбленными и очаровательными: "Такая красивая пара", "Злату Огневич напоминает немного", "Глаза у вас светятся", "Очень мило, счастья вам и безграничной любви".
Стоит отметить, что хотя знаменитость показывает свою избранницу, однако скрывает ее имя. Об отношениях пары стало известно еще в 2021 году, когда Эктор Хименес-Браво начал делиться их общими фотографиями. Полномасштабная война в Украине сблизила влюбленных. Девушка успела познакомиться с родными повара и пожить у него в Колумбии.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.
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