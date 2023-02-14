Актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав свою нову кохану після розлучення з минулою дружиною.

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпосна". А нещодавно знаменитість розлучився з колегою Тіною Антоненком і майже одразу завів стосунки з рестораторкою Світланою Готочкіною. Не забуває Тарас і про Інстаграм, де цього разу поділився фото із новою подружкою.

"Обов'язково будьте закоханими! Почуття – зброя!"

Бережіть і множте любов: вона переможе будь-що-будь!

Цей день є важливим! Нехай він існує тільки заради того, щоб зупинитися на мить і ще раз подумати про людину, яка робить тебе щасливішою!

Я точно знаю: без кохання – життя неповноцінне! І нічого у цьому світі не замінить справжніх емоцій…”, - написав Тарас під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Які справжні фото";

"Моє улюблене третє фото";

"Будьте щасливі";

"Щастя любить тишу";

"Кохання переможе все, і навіть пітьму";

"З днем ​​закоханих вас!! будьте щасливі";

"Ви круті! Бережіть один одного, любов нам";

"Ну що за милість, ви найкращі";

"Зі святом вас, закохані".

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк після шквалу критики відповів, чому він не на фронті.

А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Фортечної" вразив новою фотосесією навіть Ольгу Сумську.

Також Politeka писала, що Тарас Цимбалюк жорстко відповів українцям на критику та заступився за Влада Яму.