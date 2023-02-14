Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпосна". А нещодавно знаменитість розлучився з колегою Тіною Антоненком і майже одразу завів стосунки з рестораторкою Світланою Готочкіною. Не забуває Тарас і про Інстаграм, де цього разу поділився фото із новою подружкою.
"Обов'язково будьте закоханими! Почуття – зброя!"
Бережіть і множте любов: вона переможе будь-що-будь!
Цей день є важливим! Нехай він існує тільки заради того, щоб зупинитися на мить і ще раз подумати про людину, яка робить тебе щасливішою!
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Я точно знаю: без кохання – життя неповноцінне! І нічого у цьому світі не замінить справжніх емоцій…”, - написав Тарас під фото.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Які справжні фото";
"Моє улюблене третє фото";
"Будьте щасливі";
"Щастя любить тишу";
"Кохання переможе все, і навіть пітьму";
"З днем закоханих вас!! будьте щасливі";
"Ви круті! Бережіть один одного, любов нам";
"Ну що за милість, ви найкращі";
"Зі святом вас, закохані".
Нагадаємо, Тарас Цимбалюк після шквалу критики відповів, чому він не на фронті.
А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Фортечної" вразив новою фотосесією навіть Ольгу Сумську.
Також Politeka писала, що Тарас Цимбалюк жорстко відповів українцям на критику та заступився за Влада Яму.