Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - успішний український співак, який після 10 років стосунків розлучився з Надією Дорофєєвою. Ресторатори Міша та Даша Кацуріни, які товаришували із зірковим сімейством, теж вирішили розлучитися. Після цього Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир пішов до Даші. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А в День Святого Валентина Дантес поділився фотографією своєї коханої та її дочки.
"Дякую тобі", - лаконічно написав Володимир під кадрами.
Фанати, включаючи Дашу Кацуріну, Ганну Андрійчук, Євгена Кота, поставили десятки тисяч лайків під публікацією та написали коментарі:
"Від щирого серця і тільки вас";
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"Вовка якщо ви щасливі, то це супер";
"Ви схожі. Нехай усе буде добре";
"Кохання врятує цей світ і будь-який інший теж";
"Гарнюлічко Даша, щастя вам і кохання";
"Звучить начебто прощання";
"Володя)), ти заслуговуєш бути щасливим, улюбленець";
"У 100 разів краще за Наді";
"Проект Змінюю жінку, їй Богу"
"Яка ж вона гарна";
"Котики ви наші".
Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, з ким хоче записати спільну пісню.
А ще Politeka повідомляла, що Дантес наважився на визнання, чому досі не переклав свої російськомовні пісні.
Також Politeka писала, що Дантес зняв особливий випуск свого шоу про незламний Харків