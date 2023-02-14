Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав своє кохання, поділившись трепетним кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - успішний український співак, який після 10 років стосунків розлучився з Надією Дорофєєвою. Ресторатори Міша та Даша Кацуріни, які товаришували із зірковим сімейством, теж вирішили розлучитися. Після цього Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир пішов до Даші. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А в День Святого Валентина Дантес поділився фотографією своєї коханої та її дочки.

"Дякую тобі", - лаконічно написав Володимир під кадрами.

Фанати, включаючи Дашу Кацуріну, Ганну Андрійчук, Євгена Кота, поставили десятки тисяч лайків під публікацією та написали коментарі:

"Від щирого серця і тільки вас";

"Вовка якщо ви щасливі, то це супер";

"Ви схожі. Нехай усе буде добре";

"Кохання врятує цей світ і будь-який інший теж";

"Гарнюлічко Даша, щастя вам і кохання";

"Звучить начебто прощання";

"Володя)), ти заслуговуєш бути щасливим, улюбленець";

"У 100 разів краще за Наді";

"Проект Змінюю жінку, їй Богу"

"Яка ж вона гарна";

"Котики ви наші".

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, з ким хоче записати спільну пісню.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес наважився на визнання, чому досі не переклав свої російськомовні пісні.

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