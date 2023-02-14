В своем Telegram-канале ведущий разместил видео, снятое в Центре боевого управления, место которого нельзя рассекречивать (чтобы посмотреть видео, пролистайте новость до конца).

"Я сознательно называю это место «Центр принятия решений», потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага. Это Центр боевого управления. Не скажу где и когда происходила съемка. Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи. Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловим – всегда в бою, после работы в Киевской области он занимался первой Харьковской операцией, а затем блестяще спланировал историческое осеннее Харьковское контрнаступление, результаты которого знает весь мир", - пишет Дмитрий Комаров.

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Звезде удалось реализовать свою мечту журналиста и сделать интервью с Сырским в его рабочей атмосфере. Ведущий лично узнал, как руководят боевыми действиями, где принимают стратегические решения и как украинские защитники заставили «вторую армию мира» посыпаться и бежать.

"Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления - я увидел перед собой не только военного, а прежде человека - скромного, вежливого, человечного. Вам будет интересно это увидеть. Это не просто интервью - это история. Украины. И мировая ", - подчеркнул Дмитрий Комаров и напомнил, что премьера документального проекта "Год" состоится 24 февраля 2023 года.



Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.