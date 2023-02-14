Популярна ведуча щодня розповідає про себе, ділиться новинами та новими кадрами із особистими зауваженнями. Артистка не лише займається особистим фондом допомоги для постраждалих жінок, а й продовжує брати інтерв'ю у колег, щоби привернути ще більше уваги.

«Взяла дещо інтерв'ю. Повірте досить несподіваних для вас! Я переповнена емоціями після двох незвичайних для моєї аудиторії інтерв'ю.

А тим часом також з'ясувалося, що не такі вже вони й незвичайні, бо в директі мчить – усі без винятку правильно вгадують власника шкарпеток (їхня зірка показала раніше, зупинивши запис із людиною, не показуючи обличчя)» - пише Маша Єфросиніна.

Раніше в Інстаграм Єфросиніна показала, як провела День святого Валентина. Виявилося, що це сталося у дорозі. Не дивлячись на те, що сьогодні зірка проводить свято одна – у вагоні поїзда, вона оптимістично налаштована.

"Де б ми зараз не були, куди б ні не мчали, де б не ховалися в укриттях, як би не страждали в розлуці з коханими, головне, щоб зсередини нас зігрівала найбільша сила у світі - ЛЮБОВ!" - Заявила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.