Популярная ведущая каждый день рассказывает о себе, делится новостями и новыми кадрами с личными замечаниями. Артистка не только занимается личным фондом помощи для пострадавших женщин, но и продолжает брать интервью у коллег, чтобы привлечь еще больше внимания.

«Взяла несколько интервью. Поверьте, довольно неожиданных для вас! Я переполнена эмоциями после двух необычных для моей аудитории интервью.

А тем временем также выяснилось, что не такие уже они и необычные, потому что в директе несется – все без исключения правильно угадывают владельца носочков (их звезда показала ранее, остановив запись с человеком, не показывая лицо)» - пишет Маша Ефросинина.

Ранее в Инстаграм Ефросинина показала, как провела День святого Валентина. Оказалось, что это произошло в дороге. Не смотря на то, что сегодня звезда проводит праздник одна - в вагоне поезда, она настроена оптимистически.

"Где бы мы сейчас ни были, куда бы ни не неслись, где бы ни прятались в укрытиях, как бы ни страдали в разлуке с любимыми, главное, чтобы изнутри нас согревала самая большая сила в мире – ЛЮБОВЬ!" – заявила Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.