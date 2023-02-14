Популярная ведущая каждый день рассказывает о себе, делится новостями и новыми кадрами с личными замечаниями. Артистка не только занимается личным фондом помощи для пострадавших женщин, но и продолжает брать интервью у коллег, чтобы привлечь еще больше внимания.
«Взяла несколько интервью. Поверьте, довольно неожиданных для вас! Я переполнена эмоциями после двух необычных для моей аудитории интервью.
А тем временем также выяснилось, что не такие уже они и необычные, потому что в директе несется – все без исключения правильно угадывают владельца носочков (их звезда показала ранее, остановив запись с человеком, не показывая лицо)» - пишет Маша Ефросинина.
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Ранее в Инстаграм Ефросинина показала, как провела День святого Валентина. Оказалось, что это произошло в дороге. Не смотря на то, что сегодня звезда проводит праздник одна - в вагоне поезда, она настроена оптимистически.
"Где бы мы сейчас ни были, куда бы ни не неслись, где бы ни прятались в укрытиях, как бы ни страдали в разлуке с любимыми, главное, чтобы изнутри нас согревала самая большая сила в мире – ЛЮБОВЬ!" – заявила Маша Ефросинина.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.