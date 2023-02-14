Популярний український виконавець та продюсер Потап (Олексій Потапенко) на тлі чуток про розставання перервав мовчання про стосунки з Настею Каменських.

Шанувальники тривалий час обговорюють імовірне розлучення зіркової пари, адже вони давно ніде не з'являлися разом і не показують спільних кадрів у соцмережах.

Настя Каменських навіть у День святого Валентина опублікувала романтичний пост, але без жодної згадки про Потапа. Але артист вирішив розвіяти чутки про їхнє розставання та присвятив пост дружині.

"Для мене кохання - це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! ♥️♥️ я тебе люблю, зі святом, Кохана🙏🏻🙏🏻", — написав Потапенко на своїй сторінці в Instagram. Настя в коментарях відповіла чоловікові сердечками.

При цьому публікацію Потап супроводив не спільним романтичним фото, а просто портретом Каменських.

Українці в коментарях радіють за зіркову пару та сподіваються, що в них все буде добре:

"Нарешті😍а то всі вже понапридумували";

"Всі гучно видихнули👏❤️❤️❤️Кохання переможе🔥!";

"Ну нарешті пост. Ми раді, що у вас все добре. Кохання вам!❤️";

"Як же важливо в такий час говорити про кохання😍 Потап, респект за цей пост 🙏🏻❤️";

"Вона така гарна 😍😍😍ви чудова пара, дай боже вам здоров'я та море усмішок".

Нагадаємо, учасниця Холостяка та танцівниця Насті Каменських вперше показала вагітний животик.

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