Шанувальники тривалий час обговорюють імовірне розлучення зіркової пари, адже вони давно ніде не з'являлися разом і не показують спільних кадрів у соцмережах.
Настя Каменських навіть у День святого Валентина опублікувала романтичний пост, але без жодної згадки про Потапа. Але артист вирішив розвіяти чутки про їхнє розставання та присвятив пост дружині.
"Для мене кохання - це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! ♥️♥️ я тебе люблю, зі святом, Кохана🙏🏻🙏🏻", — написав Потапенко на своїй сторінці в Instagram. Настя в коментарях відповіла чоловікові сердечками.
При цьому публікацію Потап супроводив не спільним романтичним фото, а просто портретом Каменських.
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Українці в коментарях радіють за зіркову пару та сподіваються, що в них все буде добре:
"Нарешті😍а то всі вже понапридумували";
"Всі гучно видихнули👏❤️❤️❤️Кохання переможе🔥!";
"Ну нарешті пост. Ми раді, що у вас все добре. Кохання вам!❤️";
"Як же важливо в такий час говорити про кохання😍 Потап, респект за цей пост 🙏🏻❤️";
"Вона така гарна 😍😍😍ви чудова пара, дай боже вам здоров'я та море усмішок".
Нагадаємо, учасниця Холостяка та танцівниця Насті Каменських вперше показала вагітний животик.
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