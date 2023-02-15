Популярний український телеведучий, Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з другою дружиною Крістіною Гірник після кількох років стосунків, часто ділиться у своєму Instagram яскравими публікаціями та новинами. Так, цього разу шоумен показав кумедне відео, яке приурочило до Дня святого Валентина.

Як виявилось, це рекламне відео, проте Володимир у ньому натякнув, що зараз він самотній. У своєму ролику він зобразив три ситуації на День закоханих – коли є дівчина, коли є дружина та коли чоловік самотній. Так, Остапчук натякнув, що зараз він самотній та проводить День закоханих із котлетками при свічках.

"А всіх закоханих – вітаю. Кохання – це чудово, але й котлети – теж нічого", - підписав відео телезірка.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"Та й взагалі, всі хто розчарувався у коханні, той обирає котлетки".

"Мені так потрібні котлети. Були б і в мене котлетки, то відчуття свята було б...".

"Котлети, принаймні ніколи не зіпсують тобі настрій, тільки піднімуть".

"До якого типу себе відносите?".

"Свято святом, а котлети не завадять".

"Дуже шкода, що ви з Христиною розлучилися, ви були чудовою парою".

"Це найкраще святкування дня закоханих".

"Котлети то кохання".

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