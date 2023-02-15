Відома українська співачка Тіна Кароль звикла привертати увагу до мережі новими кадрами та особистими зауваженнями. Також виконавиця часто отримує різну критику з приводу.

Цього разу українців збентежив невдалий образ із червоною помадою. Зазвичай Кароль вибирає різні відтінки червоного і сяє так на публіці, це вже стало її візитною карткою. Цього ж разу багато хто вважає вибір невдалим.

«Сонечко, а що з губками 😮; Тіна, навіщо ця помада? Фу фу фу....; Ну, навіщо така помада? Все тільки псує;

Тіна Кароль просто чудова співачка та жінка. Такі чудові червоні губи; ти наша маленька казкова принцеса; Для Тіни помада виглядає добре; щось не дуже вигляд» - відповідають у мережі.

Також зірка поділилася з шанувальниками своїм фото, зробленим кілька років тому. Виконавиця позувала із рідною людиною на залізничному вокзалі Києва. Фото із особистого архіву знаменитість опублікувала у своїх Інстаграм-Сториз.

Тіна Кароль виклала архівний знімок, на якому вона з'явилася зовсім молодою. У момент зйомки співачка тримається за руку з чоловіком, дуже схожим на її старшого брата Станіслава Лібермана.

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