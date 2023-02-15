Известная украинская певица Тина Кароль привыкла привлекать внимание в сети новыми кадрами и личными замечаниями. Также исполнительница часто получает различную критику по любому поводу.

В этот раз украинцев смутил неудачный образ с красной помадой. Обычно Кароль выбирает разные оттенки красного и блистает так на публике, это уже стало ее визитной карточкой. В этот же раз многие посчитали выбор неудачным.

«Солнышко, а что с губками😮; Тина, зачем эта помада??? Фу, фу, фу....; Ну зачем такая помада? Все только портит;

Тина Кароль просто отличная певица и женщина. Такие замечательные красные губы; ты наша маленькая сказочная принцесса; Для Тины помада выглядит хорошо; что-то не очень вид» - отвечают в сети.

Также звезда поделилась с поклонниками своим фото, сделанным несколько лет тому назад. Исполнительница позировала с родным человеком на железнодорожном вокзале Киева. Фото из личного архива знаменитость опубликовла в своих Инстаграм-Сториз.

Тина Кароль выложила архивный снимок, на котором она предстала совсем юной. В момент съемки певица держится за руку с мужчиной, очень похожим на ее старшего брата — Станислава Либермана.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.