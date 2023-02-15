Встановивши камеру навпроти ліжка у готельному номері готелю, Катерина Репяхова записала, як Віктор заходить у спальню із сюрпризом.

14 лютого весь світ святкує День святого Валентина. До привітань приєдналися й українські знаменитості, які публікують у мережі романтичні фотографії. На День Святого Валентина дружина музиканта Віктора Павлика - Катерина Репяхова поділилася в Інстаграм кількома кадрами

, де показала, як її підправив її знаменитий чоловік.

Встановивши камеру навпроти ліжка у готельному номері готелю, молода дружина записала, як Віктор заходить до спальні з величезним букетом троянд із чашкою кави для коханої у ліжко. У цей час Катерина Репяхова сидить на розкішному ліжку із рушником на голові.

Трохи пізніше молода дружина Павлика опублікувала фото в Instagram, де вже постала у всій красі у рожевому шовковому халаті та з букетом від чоловіка.

"Кохання мого життя", - підписала відео Катерина Репяхова.

Фани тут же відреагували на нову публікацію і обсипали пару компліментами: "Люблю вашу пару і так прикольно спостерігати за вами", "Мммм! Клас!", "Квіточка з квітами, розкішна", "Красівці, це дуже мило і ніжно", " Красотульки".

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